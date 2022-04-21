Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin geleneksel iftar programı

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da iftar programı düzenledi.

İftarda IUS çalışanları ve kurumsal partnerler ağırlandı.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, salonda bulunan öğretim üyeleri, diplomatik çevreden misafirler ve medya mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yıldırım, gelecek sene daha geniş katılımlı bir programa ev sahipliği yapmayı temenni ettiklerini belirtti.