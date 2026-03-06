İstanbul'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar yaptı

İstanbul'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye gelerek İstanbul'daki farklı üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Türkiye Burslusu yaklaşık 750 öğrenci için tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar programı düzenlendi.

Sema gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler, akşam ezanının okunmasıyla iftar yaptı.

Burada konuşan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Fethi Koç, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu yıl 13 ülkede ve Türkiye'nin 81 ilinde kurduğu vakıf sofralarının ecdadın "hayrat şartı" gereğince sunulduğunu belirterek, bunların aynı zamanda birer "bereket sofrası" olduğunu vurguladı.

Koç, "Malumunuz olduğu üzere iyiliği kendine şiar edinmiş, dünyanın neresine giderse gitsin kendisini iyilik neferi olarak görmüş ve yaratılanı Yaradan'dan dolayı hoş tutmayı şiar edinmiş bir ecdadın, bir neslin çocuklarıyız. Rabb'im inşallah bizleri de iyilerden, iyilikleri çoğaltanlardan eylesin inşallah." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde birçok iftar programı düzenleyerek insanları bir araya getirdiğini kaydeden Koç, "Hassaten Balkanlar'da, Gazze'de, Filistin'in değişik köşelerinde de aynı sofrayı açan Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve bize bu nimetleri sunan Rabb'imize teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.

Koç, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluş amacının, ecdadın kendilerine emanet ettiği, Sultanahmet, Ayasofya ve daha birçok eserin korunması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu dile getirdi.

Bu ramazan sofralarının kurulmasında faydası olan hayır sahiplerine teşekkür eden Koç, "Rabb'im inşallah bizden sonraki nesilleri de böyle hayır sofralarında, hayır hizmetlerinde bulunan insanlardan eylesin." ifadelerini kullandı.