Sinop'ta 'Uluslararası Öğrenci Sempozyumu' düzenlendi
Sinop Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin bilimsel çalışmalarını paylaşmalarını sağlamak amacıyla bir sempozyum düzenledi. Yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla gerçekleştirilen etkinlikte yapay zeka, mühendislik eğitiminin dönüşümü ve yeni meslek alanları ele alındı. 300'e yakın öğrencinin katılım gösterdiği sempozyumda projeler ve fikirler paylaşıldı.

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde "Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi tarafından öğrencilerin bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmalarına imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sempozyumda, yüz yüze ve çevrim içi oturumlar düzenlendi.

Farklı ülkelerden yabancı öğrencilerin de katılım sağladığı oturumlarda, yapay zekanın insan hayatındaki önemi ile yeni meslek alanları ele alındı.

Mühendislik eğitiminin güncel dönüşümü ve sanayi ile uyum sürecine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı oturumlarda, öğrenciler arası bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca sempozyum kapsamında Öğrenci Yaşam Merkezi'nde çeşitli projelerin sergilendiği workshop atölyeleri açıldı.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, gazetecilere, öğrencilerin bilgi ve birikimlerini uluslararası arenaya taşımalarının bir yolunun bu tür sempozyumlar olduğunu söyledi.

Sempozyumun bir amacının da geleceğin bilim insanlarını keşfetmek olduğunu anlatan Taşdemir, 300'e yakın öğrencinin sempozyuma bildiri göndererek görüş ve düşüncülerini paylaştığını dile getirdi.

Taşdemir, geleceğin bilim insanlarının bir araya gelerek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmasını çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böyle bir sempozyumla öğrencilerimizi genç yaşlarında akademik hayata hazır hale getirmiş oluyoruz. Çünkü bir öğrencinin böyle bir sempozyuma katılım sağlayarak nasıl bildiri sunacağını, nasıl sunum yapacağını tecrübe etmesi çok önemli. Yine öğrencilerimiz çeşitli yarışmalara katılım sağlıyor ve projelerini yarıştırıyor. İşte burada uluslararası alanda bu projeler tartışmaya açılıyor. Neler eksik, nasıl daha iyisi yapılabilir, bunları kendi aralarında tartışma imkanı buldular."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
