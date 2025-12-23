Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Pakistan'da başladı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı.

Gençlerin entelektüel kapasitelerini geliştirmek ve İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) gençler arasında önde gelen uluslararası bir kurum olarak tanıtmak amacıyla ICYF tarafından düzenlenen zirvenin açılışı töreni, dün Pakistan Yükseköğretim Komisyonunun ev sahipliğinde yapıldı.

Zirve kapsamında, genç liderler, diplomatlar ve politika yapıcıları, İslam dünyasında diplomasi, birlik ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele almak üzere bir araya geldi.

Zirvenin açılış oturumunda, ICYF Başkanı Taha Ayhan ile ICYF Asya Grubu Başkan Yardımcısı Fsahat Ul Hassan, Pakistan Dışişleri Bakanlığı ve eski İİT Direktörü Büyükelçi Ata Munim Shahid, Başbakanlık Gençlik Programı (PMYP) Başkanı Rana Mashhood Ahmad Khan ve Ulusal Meclis Üyesi Sayın Kiran Dar katılımcılara hitap etti.

Müslüman ülkelerin karşı karşıya olduğu siyasi, sosyal ve ekonomik zorluklara değinen konuşmacılar, gençliğin gelecekteki politika gündemlerinin şekillendirilmesindeki rolüne dikkati çekti.

Ayhan'dan Pakistan'a övgü

ICYF Başkanı Ayhan, konuşmasında gençlik diplomasisi ve çok taraflı işbirliğinin önemini vurguladı.

İİT'nin kurucu ve aktif bir üyesi olan Pakistan'ın diplomasi, eğitim ve gençlik liderliği alanlarında sürekli olarak yapıcı bir rol oynadığını kaydeden Ayhan, "Bu zirveye ev sahipliği yapmak, Pakistan'ın kurumlarına, akademik kapasitesine ve gençlerinin potansiyeline duyulan güveni ve inancı yansıtmaktadır." dedi.

Ayhan, ICYF ve yükseköğretim kurumları arasında yapılandırılmış ve sürdürülebilir bir işbirliği kurmayı amaçladıklarına işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bireysel faaliyetlerin ötesine geçerek, süreklilik, derinlik ve ölçülebilir etki sağlayan kurumsal ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Gençlerin kapasite geliştirilmesine kararlılıkla bağlıyız. ICYF Çevrimiçi Akademisi, Diplomasi Akademisi, kapasite geliştirme ve politika diyaloğu girişimleri ve gençlik kampları aracılığıyla, vizyonu ölçülebilir sonuçlara dönüştüren yapılandırılmış yollar sunuyoruz."

Zirvenin Başbakanlık binasında gerçekleştirilecek oturumlarına ise Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar'ın da katılması bekleniyor.

Ayrıca, zirve kapsamında, farklı ülkelerden üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik oturumlar da düzenlenecek.