Uluslararası Maarif Okulunda "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlandı

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulunda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Erbil Uluslararası Maarif Okulu Müdürü İdris Karaaslan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu yetkilileri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler katıldı.

Çeşitli dans gösterileri ve yarışmaların gerçekleştirildiği etkinliğe katılan öğrencilere ödüller verildi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu Müdürü Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de açılışı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü bayram olarak çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Karaaslan, "Bugün bizim için çok önemli, çocuklarımız için çok önemli. Belki dünya genelinde tek bir ülkede, sadece Türkiye'mizde çocuklar için özel bir bayram var." dedi.

Uluslararası bir eğitim kurumu olan Maarif Okulunda birçok ülkeden öğrenciler bulunduğunu kaydeden Karaaslan, geleneksel olarak düzenledikleri 23 Nisan etkinliklerini öğrencilerin çok sevdiğini dile getirdi.

Karaaslan, bütün çocukların huzur, barış, güvenlik içinde ve geleceklerini görecek şekilde yaşamalarını istediklerini sözlerine ekledi.

Bağdat'taki kutlamaya Büyükelçi Güney de katıldı

Öte yandan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Maarif Okulunda da bir etkinlikle kutlandı.

Buradaki etkinliğe Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de katıldı.