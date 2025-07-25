Uluslararası Kriz Grubu'ndan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Uluslararası Kriz Grubu (ICG), İsrail ablukasının, Gazze'yi açlığa mahkum ederek Filistinlileri kitlesel açlık ve felaket boyutunda can kaybına sürüklediğini belirterek, acilen insani yardıma erişim sağlanması ve ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

ICG'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, marttan bu yana İsrailli yetkililerin "insani yardım ve ticari sevkiyatlara yönelik sert kısıtlamalar" uygulayarak, "İsrail'in Gazze'yi açlığa mahkum ettiğini" vurguladı.

Filistinlileri kitlesel açlık ve felaket boyutunda can kaybına sürükleyen İsrail'in kuşatmasına derhal son vermesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Kapıların açılması yalnızca bir başlangıçtır. Gazze'yi saran insani felaketi hafifletecek tek şey bir ateşkestir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, etkisiz ve zararlı olarak eleştirilen, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım kuruluşu "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın, Gazze'nin en zayıf ve en yoksul insanlarını açlığa terk ettiğinin altı çizildi.

İsrail askerlerinin yardım arayan sivillere defalarca ateş açtığı ve mayıstan bu yana 1000'den fazla kişinin bu şekilde öldürüldüğü gıda dağıtımlarına dikkati çekilen açıklamada, "Ateşkesin olmaması, bu aç bırakma politikasına bahane olamaz." ifadesine yer verildi.

Sağlık verilerine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan beslenme taramalarında temmuzda Gazze'de 15 bin çocuktan yaklaşık yüzde 16'sının akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığının tespit edildiği ve bunun, BM'nin kıtlık eşiğini aştığı aktarıldı.

İsrail'in konuya ilişkin politikalarını kınayan grup, "ölüm makinesinin" tamamen durdurulması çağrısında bulundu.