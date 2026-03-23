Kızılhaç Başkanı Egger: "Temel altyapıya yönelik savaş, sivillere yönelik savaştır"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, son günlerde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin "geri dönüşü olmayan noktaya ulaşma riski" olduğunu belirterek "Temel altyapıya yönelik savaş, sivillere yönelik savaştır." ifadesini kullandı.

Egger, yaptığı yazılı açıklamada, temel altyapıya yönelik saldırıların durması gerektiğini belirterek, gerginliği azaltmaya yönelik her türlü çabanın hayati önem taşıdığını kaydetti.

Egger, temel hizmetler ve sivil altyapıya yönelik kasıtlı saldırıların savaş suçuna denk gelebileceğini vurgulayarak "Enerji, yakıt, su ve sağlık altyapısının hasar gördüğünü ve yok edildiğini görüyoruz. Bu rahatsız edici eğilim sadece Orta Doğu veya son üç haftayla sınırlı değil, bölgelerdeki çatışmalarda yaygın bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

En endişe verici durumun nükleer tesislere verilebilecek muhtemel zarar olduğunu ve bunun "geri dönüşü olmayan sonuçlara" yol açabileceğini kaydeden Egger, bu nedenle nükleer tesislerin savaş kuralları uyarınca "yüksek koruma" altında olduğunu belirtti.

Egger, temel altyapıya yönelik saldırılar nedeniyle "cephe hatlarına" yakın ve uzak milyonlarca sivilin mağdur olduğunu aktararak, "Bu durum, uluslararası insancıl hukukun getirdiği sınırları hiçe sayan, tırmanmaya yol açan söylemle birleştiğinde, ortak insanlığımızı ortadan kaldıran savaş tarzını normalleştirmektedir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Egger, sivillerin onuruna saygı duymanın barış ve istikrarın inşa edilebileceği, gerilimin azaltıldığı ve siyasi çözümlerin bulunduğu ortama ulaşmanın temeli olduğunu kaydetti.