Uluslararası Kalamış Yaz Festivali Başladı

Kadıköy Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimiyle başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen açılışta, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ve filmin müziğini besteleyen usta sanatçı Cahit Berkay Kadıköylülerle buluştu.

Festival, 27 gün boyunca akustik müzikten klasik müziğe, rock müzikten pop müziğe, kült filmlerden özel konserlere kadar geniş bir yelpazede program sunacak. Festivalin, konser açılışı bugün Burcu Güneş ile olacak.

Etkinlik programı ve detaylı bilgilere "www.kalamisyazfestivali.kadikoy.bel.tr" adresinden ulaşılabilir.