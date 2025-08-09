Uluslararası Kalamış Yaz Festivali Başladı

Uluslararası Kalamış Yaz Festivali Başladı
Kadıköy Belediyesinin düzenlediği 5. Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi gösterimiyle açıldı. Türkan Şoray ve Cahit Berkay'ın katıldığı etkinlik, 27 gün boyunca çeşitli müzik ve film etkinlikleri sunacak.

Kadıköy Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimiyle başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen açılışta, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ve filmin müziğini besteleyen usta sanatçı Cahit Berkay Kadıköylülerle buluştu.

Festival, 27 gün boyunca akustik müzikten klasik müziğe, rock müzikten pop müziğe, kült filmlerden özel konserlere kadar geniş bir yelpazede program sunacak. Festivalin, konser açılışı bugün Burcu Güneş ile olacak.

Etkinlik programı ve detaylı bilgilere "www.kalamisyazfestivali.kadikoy.bel.tr" adresinden ulaşılabilir.

