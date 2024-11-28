Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı

Kitaptaki Türkiye haritası Milli Savunma Bakanlığı'nı karıştırdı
Yerine kayyum atanan muhtar sessizliğini bozdu

Yerine kayyum atanan muhtar sessizliğini bozdu

Uluslararası İstatistikçiler Kongresi Adana'da Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi' açılışı yapıldı. Kongrede genç istatistikçilerin geleceğe yönelik politikalar üretmesi hedefleniyor.

Adana'da "Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi" başladı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesince Çukurova Kalkınma Ajansı konferans salonunda düzenlenen kongrenin açılışı yerli ve yabancı istatistikçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında AA muhabirine konuşan Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, istatistiğin bir bilim dalı olarak sayıların yorumlara dökülmesinde öneminin büyük olduğunu söyledi.

Kongrede genç istatistikçilerin tartışmalarla geleceğe yön verecek politikalar üretmeye çalışacaklarını bildiren Sözen, "Genç istatistikçiler sayıları sosyal politika üzerinden yorumlayacaklar. Bu aşamada da ülkemize ve milletimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Sözen, üniversite olarak kongrenin paydaşı olmaktan da gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya da kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmasında kentte bulunan üniversitelerle bilimsel çalışmalar yapmaktan mutluluk duyduklarını ve son yıllarda artan işbirliğinin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Kongre 30 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
img

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla
img

Dünya devinin eski futbolcusu komşuda cumhurbaşkanı adayı oldu
img

Toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnci Taneleri 24. bölüm tek parça full HD izleme linki! İnci Taneleri 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 28 Kasım İnci Taneleri 24. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 29 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Terazi, Oğlak burcu yorumu! 29 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Ankara Adliyesi yasak aşk olayı nedir? Kartalkaya Kayak Merkezi: Kış Cenneti Ege Karabenli kimdir, sevgilisi var mı, evli mi? Boyu, kilosu kaç? BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) Fenerbahçe-Slavia Prag maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı canlı izle TRT 1 canlı yayın bilgileri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.