Uluslararası İstatistikçiler Kongresi Adana'da Başladı

Adana'da "Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi" başladı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesince Çukurova Kalkınma Ajansı konferans salonunda düzenlenen kongrenin açılışı yerli ve yabancı istatistikçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında AA muhabirine konuşan Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, istatistiğin bir bilim dalı olarak sayıların yorumlara dökülmesinde öneminin büyük olduğunu söyledi.

Kongrede genç istatistikçilerin tartışmalarla geleceğe yön verecek politikalar üretmeye çalışacaklarını bildiren Sözen, "Genç istatistikçiler sayıları sosyal politika üzerinden yorumlayacaklar. Bu aşamada da ülkemize ve milletimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Sözen, üniversite olarak kongrenin paydaşı olmaktan da gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya da kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmasında kentte bulunan üniversitelerle bilimsel çalışmalar yapmaktan mutluluk duyduklarını ve son yıllarda artan işbirliğinin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Kongre 30 Kasım'da sona erecek.