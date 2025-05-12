Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Geleneksel Zenginlikler Sergilendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı ile beş gün boyunca İslam sanatlarının estetik, kültürel ve manevi derinliğini yansıtan birikimini vatandaşlarla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını ifade etti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca 7-11 Mayıs'ta ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fuardan görüntüleri içeren bir videonun da yer aldığı paylaşımında, Erbaş, şunları kaydetti:

"Uluslararası İslam Sanatları Fuarımızda, beş gün boyunca İslam sanatlarının estetik, kültürel ve manevi derinliğini yansıtan birikimini vatandaşlarımızla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. İslam sanatlarının yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından katılan sanatçılar, kurum ve kuruluşlarımız, sergiler, paneller, söyleşiler ve atölyeler vesilesiyle kadim medeniyetimizin ne denli zengin bir sanat anlayışına sahip olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattılar. Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan tüm sanatçılarımıza ve yoğun ilgileriyle fuarımızı onurlandıran tüm misafirlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum."