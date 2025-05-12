ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Geleneksel Zenginlikler Sergilendi

Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Geleneksel Zenginlikler Sergilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7-11 Mayıs tarihlerinde ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın başarıyla gerçekleştirdiğini ve İslam sanatlarının estetik ile kültürel derinliğini katılımcılarla paylaştıklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı ile beş gün boyunca İslam sanatlarının estetik, kültürel ve manevi derinliğini yansıtan birikimini vatandaşlarla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını ifade etti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca 7-11 Mayıs'ta ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fuardan görüntüleri içeren bir videonun da yer aldığı paylaşımında, Erbaş, şunları kaydetti:

"Uluslararası İslam Sanatları Fuarımızda, beş gün boyunca İslam sanatlarının estetik, kültürel ve manevi derinliğini yansıtan birikimini vatandaşlarımızla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. İslam sanatlarının yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından katılan sanatçılar, kurum ve kuruluşlarımız, sergiler, paneller, söyleşiler ve atölyeler vesilesiyle kadim medeniyetimizin ne denli zengin bir sanat anlayışına sahip olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattılar. Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan tüm sanatçılarımıza ve yoğun ilgileriyle fuarımızı onurlandıran tüm misafirlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.