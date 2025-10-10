Uluslararası Garp Ocakları Tarihi Sempozyumu Çanakkale'de Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde Piri Reis Üniversitesi işbirliğinde, "Uluslararası 1. Garp Ocakları Tarihi Sempozyumu" düzenlendi.

İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen, alanında uzman yerli ve yabancı tarihçileri bir araya getiren sempozyumda Osmanlı dönemi Garp Ocakları Tarihi'nin, başta zengin arşiv belgeleri olmak üzere mevcut tüm bilgi kaynakları ışığında yeniden değerlendirilmesi hedeflendi.

Çanakkale Valisi. Ömer Toraman, açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumun Çanakkale'de düzenlenmesinin anlamlı bir tercih olduğunu söyledi.

22. Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç ise sempozyumun yalnızca Türkiye için değil, Avrupa ve Kuzey Afrika coğrafyası için de büyük önem taşıdığını belirtti.

Açılış konuşmaları ve oturumunun ardından sergi açılışı gerçekleştirildi.

Sempozyuma, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Rektör Vekili Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Piri Reis Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ziya Söğüt, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit ile diğer ilgililer ile akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve davetliler katıldı.