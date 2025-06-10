Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

(İSTANBUL) - Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi'nin düzenlediği Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Şişli Tiyatrosu'nda sahnelenen "Yağmur Sıkıntısı" ve "O Birisi" adlı oyunların da layık görüldüğü ödüller, 20 Haziran'da gerçekleştirilecek törende sahiplerini bulacak.

Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi tarafından verilen Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Şişli Tiyatrosu sahnesinde sergilenen Türkiye-Makedonya ortak yapımı "O Birisi" oyunu, Uluslararası Barış ve Kardeşlik Ödülü'ne layık görüldü.

Yine Şişli Tiyatrosu'nda sahnelenen "Yağmur Sıkıntısı" oyunu ise En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu ve Yılın Dramaturgu Ödülü'ne layık görüldü. En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu ödülünü Ece Zaim alırken, Yılın Dramaturgu ödülü de Arzu Önder'e verildi.

2024-2025 yılı tiyatro ve sinema sezonuna akademik değer katan Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri, 20 Haziran Cuma akşamı sahiplerini bulacak. İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center Büyük Sahne'de gerçekleşecek tören, Korhan Abay sunumuyla başlayıp Tuluğ Tırpan dinletisi ile devam edecek.

"O Birisi" hakkında

Bennu Musli'nin kaleme aldığı ve Krenare Nevzati-Keri'nin yönetmenliğini üstlendiği "O Birisi" adlı Türkiye-Makedonya ortak yapımı tiyatro oyunu, kadınların kendilerini ifade edebilecekleri bir alana sahip olmalarının, sanatı bir kişisel gelişim ve özgürleşme biçimi olarak keşfetmelerinin önemini vurguluyor. Filiz Ahmet ve Ebru Musli'nin başrollerini paylaştığı oyun, "Kadın, gerçek 'ben'i takip etmeye karar verirse, toplumun yargısıyla yüzleşebilir mi" sorusuna çarpıcı bir bakış açısı sunuyor.

Oktay Rifat'tan "Yağmur Sıkıntısı"

Garip Akımı yazarlarından Oktay Rifat'ın kaleminden "Yağmur Sıkıntısı" oyunu ise aile içindeki çatışmaların toplumdaki yansımalarını gözler önüne sererken, çürüyen bir düzenin portresini çiziyor. Oyun boyunca izleyici, kendi yaşadığı düzenle ve değerleriyle hesaplaşmak zorunda kalıyor.