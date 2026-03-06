Uluslararası Demokratlar Birliği, Brüksel'de iftar programı düzenledi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Belçika'nın başkenti Brüksel'de iftar programı düzenledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, UID vesilesiyle hem Türk toplumu temsilcileri hem de dost ve kardeş ülkelerin büyükelçilerini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Öztürk, yakın coğrafyada muhtelif savaşların devam ettiğini anımsatarak, "NATO'da Türkiye Cumhuriyeti temsilciliği olarak savaşmak için değil, savaşları önlemek ve caydırmak için varız. Böyle mübarek bir günde dünyamıza barış ve huzurun gelmesini diliyorum." dedi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Özgür Çakar da Belçika'daki Türk toplumunu iftar sofrasında buluşturarak toplumsal bağları güçlendirmesi vesilesiyle UID'e teşekkür etti.

Belçika'daki Türk toplumunun 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle ülkenin sadece parçası değil, asli unsuru haline geldiğini vurgulayan Çakar, mayıs ayında Kraliçe Mathilde başkanlığında düzenlenecek Ekonomik Misyona değinerek, bunun iki ülke arasında hem ticaret köprüsü hem de ortak geleceğin mimarı olmasını temenni etti.

"Değer üretebilen bir diaspora"

UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan da davetlilere hitabında, "Ramazan, tüm İslam dünyası için özel bir dönemdir ancak yurt dışında yaşayan bizler için taşıdığı anlam çok daha derindir. Çünkü memleketten uzakta ramazan, birlik ve beraberliğimizi diri tutmanın, aynı sofrada buluşmanın ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmenin en güçlü vesilesi haline gelmektedir." diye konuştu.

Aslan, bu tür buluşmaların yalnızca bir araya gelmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda birlikte yön tayin etme, teyit etme ve ortak idealleri netleştirme amacı taşıdığını vurguladı.

UID olarak gençlik, aile ve toplumsal katılım alanlarında attıkları adımlarla toplumun ihtiyaç duyduğu konulara daha sistematik ve güçlü cevaplar üretmeye çalıştıklarının altını çizen Aslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Farklı kültürlerle birlikte yaşama konusunda yüzyıllara dayanan tecrübe üretmiş bir medeniyetin mensupları olarak, itidal ve vakar en güçlü dayanaklarımızdır. Bu noktada birlikte atacağımız adımların daha güçlü yankı bulacağına, bugüne kadar ortaya koyduğumuz ortak çabaların ise toplumumuzun ulaştığı seviyede önemli rol oynadığına inanıyorum."

Aslan, "Değer üretebilen bir diaspora, hem kimliğimizi korumanın hem de saygın bir varlık göstermenin en etkili yoludur. Bu dengeyi koruyabildiğimiz ölçüde birliğimiz güçlenecek ve ortak istikametimiz daha da belirgin hale gelecektir." dedi.

UID Belçika Başkanı Yusuf Taşpınar da ramazanın sadece oruç tutmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda ruhların arındığı, sofraların paylaşıldığı, insanlığın ortak iyiliği için bir araya gelindiği bir ay olduğunu dile getirdi.

UID olarak sosyal uyumu sağlamaya, demokratik katılımı teşvik etmeye, Türk diasporasıyla hem anavatan hem de bulunulan ülkeyle bağları güçlendirmeye kararlı olduklarına işaret eden Taşpınar, "İşadamlarımız ekonomiye katkıda bulunuyor, avukatlarımız adaleti temsil ediyor ve doktorlarımız insan yaşamına hizmeti temsil ediyor. Sivil toplum kurumlarımız toplumsal vicdanın ve dayanışmanın omurgasını oluşturmaktadır. Güçlü toplumların ancak kurumlar ve sağlıklı diyalogla kurulabileceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Brüksel'deki bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer'in yanı sıra çok sayıda yabancı büyükelçi ile Türk ve yabancı davetli katıldı.