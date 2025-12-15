Haberler

UCM Temyiz Dairesi, İsrail'in Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine itirazını reddetti

Uluslararası Ceza Mahkemesi Temyiz Dairesi, İsrail'in Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerine yönelik itirazını reddetti. Mahkeme, 7 Ekim 2023 sonrası olayların aynı silahlı çatışma türüne dahil olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail'in, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerine karşı yaptığı itirazı reddetti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre, Temyiz Dairesi oy çoğunluğuyla Ön Dava Dairesi'nin 21 Kasım 2024 tarihli tutuklama emri çıkarılmasına ilişkin kararına dair İsrail'in itirazlarını reddetti.

İsrail, UCM'nin Filistin'de işlenen suçları soruşturduğuna ilişkin 2021'de yaptığı bildirimi, 7 Ekim 2023'teki olayların "yeni bir durum" oluştuğunu gerekçe göstererek yeniden yapması gerektiğini savunuyor.

Durum aynı, yeni bildirim gerekmez

Temyiz Dairesi çoğunluğu, 2018'de Filistin'in yaptığı başvuruda ve 2021'deki bildirimde uluslararası nitelikteki "silahlı çatışma"nın taraflarından birinin İsrail olduğunun zaten belirlenmiş olduğunu ve 7 Ekim 2023 sonrası olayların aynı silahlı çatışma türü kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti.

Daire kararda, 2023'te beş ülke ve 2024'te iki ülke tarafından yapılan ek başvuruların yeni bir durum oluşturmadığı ve bu başvuruların devam eden soruşturmanın hızlandırılmasını amaçladığını belirtirken, "Bunlar yeni bir durum belirlemek yerine, Savcının 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası işlenen suçlarla ilgili mevcut soruşturmayı ilerletmesini teşvik etmek için yapılmıştır." ifadesini kullandı.

UCM'nin 2018'de başlattığı inceleme

Filistin 2018'de UCM'ye başvurarak "işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında 13 Haziran 2014 tarihine kadar işlenen ve devamında işlenecek suçların" soruşturulmasını istemişti.

Mart 2021'de UCM Başsavcısı İsrail'e yaptığı bildirimde Filistin'de işlenen suçlara ilişkin yapılan ön incelemenin 13 Haziran 2014 ve sonrasını kapsadığını belirtmişti.

Mahkemeye üye 5 ülke Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Birliği ve Cibuti, 17 Kasım 2023'teki talebinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında soruşturma açılmasını istemişti.

UCM Ön Dava Dairesi, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçları işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı.

