Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: "Rusya tebligatlarımıza yanıt vermiyor" - Haberler

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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: "Rusya tebligatlarımıza yanıt vermiyor"

AA - Betül Yürük - Güncel
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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: 'Rusya tebligatlarımıza yanıt vermiyor'

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarına yönelik tebligatlara yanıt vermediğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarına yönelik tebligatlara yanıt vermediğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin, Fransa ve Arnavutluk'un talebi üzerine Ukrayna'da işlenen suçları ele almak üzere "arria formula" olarak bilinen gayriresmi oturumu yapıldı.

Oturumda konuşan ICC Başsavcısı Karim Khan, 43 ülkenin Ukrayna'daki savaş suçu iddialarını Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk ettiğini belirtti.

Khan, "Rusya'ya 3 tebligat gönderdim ancak yanıt alamadım. Denemeye devam edeceğim... Bizim gerçeğe ulaşmak dışında herhangi bir ajandamız ve siyasi gündemiz yok." dedi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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