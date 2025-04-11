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Uluslararası Balkan Tiyatro Festivali'nde 'Amazonlar' Oyunu Sahnelendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde 'Amazonlar' adlı oyun sanatseverlerle buluştu. Sırbistan Kragujevac Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunun yazarı Julia Sandor, yönetmeni ise Jasa Koceli.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Amazonlar" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, Julia Sandor kaleme aldığı ve yönetmenliğini Jasa Koceli'nin üstlendiği oyun, Sırbistan Kragujevac Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Tiyatro oyununda Darija Vulic, Aleksandra Arizanovic ve Milica Vranes gibi oyuncular yer aldı.

Oyunda, Kafkas halklarının efsanelerini, Antik Yunan'daki ünlü kadın savaşçılara dair korunmuş kayıtlarla birleştiren bir tiyatral arkeoloji çalışması anlatılıyor.

Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.

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Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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