Uaea, Ortadoğu'da Nükleer Güvenlik Risklerini Önlemek İçin İtidal Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
UAEA, Ortadoğu'daki nükleer güvenlik risklerini önlemek adına itidal çağrısında bulunarak, bölgedeki gelişmeleri izlediğini ve şu ana kadar radyolojik etki bulunmadığını açıkladı. Avusturya Dışişleri Bakanı, İran'daki tesislere saldırı gerçekleşmediğini belirtti.

VİYANA, 1 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ortadoğu halkına yönelik nükleer güvenlik risklerini önlemek üzere itidal çağrısında bulunarak, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

UAEA, sosyal platform X'te yaptığı açıklamada, bölgedeki ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir radyolojik etkiye dair bir kanıt bulunmadığını belirtti. Ajans, durumu izlemeye ve bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger X'teki paylaşımında, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'daki hiçbir nükleer tesisin şu ana kadar isabet almadığını öğrendiğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından tüm tarafları müzakere masasına dönmeye çağıran Meinl-Reisinger, "Viyana'da İran'ın nükleer programına ilişkin teknik görüşmelerin yapılabilmesi için son günlerde harekete geçtik ve gerilimin azaltılması için bu seçeneği masada tutmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua
