Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İsrail'in İran'ı hedef aldığı saldırıların ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'da nükleer sızıntı olduğuna dair bir açıklama yaptı.

İsrail, İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda ülkenin nükleer tesislerini hedef aldı. Çok sayıda tesisin zarar gördüğü belirtilirken; dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İRAN'DA NÜKLEER KİRLİLİK VAR"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne verdiği raporda, Natanz nükleer tesisinde radyolojik ve kimyasal sızıntı bulunduğunu ifade etti.

Grossi, " İran'ın Natanz nükleer tesisinin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik bulunuyor ama tesisin dışında radyasyon seviyesinde artış yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.