Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'na Katıldı

(KONYA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Tatbikatta Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden fiili tim, 14 ülkeden ise gözlemci katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile tatbikata katıldı.

Tatbikatta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından milli unsurlar yer aldı. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya'dan toplam 25 tim katıldı.

Öte yandan Avustralya, Belarus, Gürcistan, Hırvatistan, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Malezya, Mısır, Özbekistan, Pakistan ve Umman ise tatbikatta gözlemci statüsünde yer aldı.

SOLOTÜRK'ün 15. yıl uçuşunu izlediler

Orgeneral Bayraktaroğlu, kuvvet komutanlarıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK Gösteri Ekibi'nin 15'inci kuruluş yıl dönümü uçuşunu da izledi.

Ayrıca program kapsamında Silah Taktikler Okul Komutanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
Kolombiya’da Escobar’ın hipopotamları için av kararı alındı

Uyuşturucu baronunun arkasında bıraktığı sürü ülkeyi birbirine kattı
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray maçı öncesi deprem
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira

Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
Kolombiya’da Escobar’ın hipopotamları için av kararı alındı

Uyuşturucu baronunun arkasında bıraktığı sürü ülkeyi birbirine kattı
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar

Ve Icardi için yolun sonu!