Uluslararası Afet Film Festivali'ne 114 Ülkeden Başvuru

Afetlerin sadece yıkıcı değil, aynı zamanda birleştirici gücünü sinema perdesine taşıyan ve 18-21 Aralık'ta Ankara'da yapılacak 2. Uluslararası Afet Film Festivali'ne (UAFF) 114 ülkeden başvuru yapıldı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, ANDA Derneği ile Uluslararası Dijital Medya ve Enformasyon Derneği (DİMAK) işbirliğinde düzenlenecek festivalle afet bilincinin küresel ölçekte yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Organizasyonun bu yılki ana teması, "iklim değişikliğinin küresel boyutu" olarak belirlendi.

Başvuruları 24 Ekim'de sona eren festivale, 114 ülkeden başvuru geldi. Festival, 18-21 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.

Etkinlik boyunca iklim krizine sinema penceresinden bakan yerli ve yabancı filmler gösterilecek, sinema, belgesel, kısa film ve animasyon dallarında yarışmalar düzenlenecek.

"Geleceğe afet bilinci ile sinemayı buluşturan miras bırakmak için çalışıyoruz"

Festival Direktörü Mehmet Serhat Bıçak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, festival hazırlıklarının sıkı ve geniş bir perspektifle yürütüldüğünü belirtti.

Bıçak, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğe afet bilinci ile sinemayı buluşturan çok yönlü uluslararası kültürel-toplumsal miras, bir insanlık hediyesi bırakmak için ekiplerimizle titiz biçimde çalışıyoruz. İkincisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Afet Film Festivali, daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için geleceğin en önemli kültür markalarından biri olacak."

Serhat Bıçak, uzun metraj, kısa film, animasyon ve belgesel kategorilerinde finale kalan yapımların, Türkiye'nin 7 şehri ile bu yılki paydaş ülke Polonya'nın bir şehrinde düzenlenen etkinliklerde izleyiciyle buluşturulacağını bildirdi.