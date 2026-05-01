Uluslararası Af Örgütü, Tunus'ta tutuklu Nahda lideri Gannuşi'nin sağlık durumundan endişeli

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, 84 yaşındaki Gannuşi'nin cezaevindeki sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine acil olarak hastaneye kaldırıldığına dair haberlerden kaygı duyulduğu belirtildi.

Tunus makamlarına Gannuşi'nin her koşulda acil ve yeterli tıbbi bakıma erişiminin sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, bunun uluslararası insan hakları hukuku çerçevesindeki yükümlülükler kapsamında olduğu vurgulandı.

Af Örgütü ayrıca, Gannuşi'nin son 3 yıldır devam eden tutukluluğu ve hakkında yürütülen yargı süreçlerinin ciddi endişelere yol açtığını, bu süreçlerin siyasi saiklerle yürütüldüğüne dair güçlü işaretler bulunduğunu paylaştı.

Açıklamada, ülkede adil yargılanma güvencelerinin önemli ölçüde zayıfladığına dikkati çekildi.

Örgüt, tüm tutukluların suçlamalarından bağımsız olarak en yüksek sağlık standartlarına erişim hakkı bulunduğunu, buna nitelikli doktorlara ulaşım ve zamanında uygun tedavi imkanının da dahil olduğunu kaydetti.

Tunus makamlarından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Nahda'nın açıklaması

Nahda Hareketi perşembe günü yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ve bu nedenle acil olarak hastaneye sevk edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Gannuşi'nin birkaç gün boyunca tıbbi gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Hareket, Gannuşi'nin "keyfi şekilde tutuklu bulunduğunu" belirtilerek derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler uzmanlar komitesinin 63/2025 sayılı kararına atıf yapılarak, Gannuşi'nin ifade özgürlüğü kapsamında yargılandığı ve kendisine yöneltilen suçlamaların hukuki ve fiili dayanağının bulunmadığının belirtildiği aktarıldı.

Nahda, daha önce de Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun Kasım 2025'te kabul edilen görüşünde, Gannuşi'nin tutukluluğunun keyfi olduğunun tespit edildiğini ve derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldığını açıklamıştı.

Tunus'ta güvenlik güçleri, 17 Nisan 2023'te Gannuşi'nin evine düzenledikleri operasyonla kendisini gözaltına almış, ardından çıkarıldığı mahkemece "şiddete teşvik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilmişti.

Gannuşi hakkında farklı davalarda verilen cezaların toplamının 70 yılı aştığı ifade edilirken, muhalif lider yargılamaları "siyasi hesaplaşma" olarak nitelendirerek duruşmalara katılmayı reddediyor.

Tunus makamları ise yargının bağımsız olduğunu savunarak, tüm tutukluların adi suçlamalar kapsamında yargılandığını ve ülkede siyasi tutuklu bulunmadığını belirtiyor.