Uluslararası Af Örgütü'nden 'Palestine Action' Uyarısı: Yasaklama İnsan Haklarına Aykırıdır

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Palestine Action" grubunun İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilmesinin çok ciddi sonuçlarının olduğunu belirterek, "Protestonun terörizm gibi muamele görmesi, herkesin özgürlüklerini riske atar." uyarısında bulundu.

Callamard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Palestine Action'ın yasaklı örgüt ilan edilmesine ilişkin denetim davasının, bugün mahkemede görüldüğünü anımsatan Callamard," Bu yasaklama kararı, İngiltere'nin terörle mücadele yetkilerini açık bir şekilde kötüye kullanmasıdır ve insan haklarına aykırı bir uygulamadır." görüşünü paylaştı.

Agnes Callamard, Uluslararası Af Örgütü'nün davaya müdahil olduğunu vurgulayarak, "Yasaklama kararının sonuçları son derece ürkütücü oldu. Sadece 4 ay içinde kurumlar susturuldu ve binlerce kişi gözaltına alındı. Protestonun terörizm gibi muamele görmesi, herkesin özgürlüklerini riske atar." uyarısını dile getirdi.

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler yapan Palestine Action, son olarak haziranda İngiliz hava üssünde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, Brize Norton üssüne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı. Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda grup yasaklanmıştı.

O tarihten bu yana yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken, Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, bu eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.