Uluslararası Af Örgütü'nden KDC'deki M23 Grubuna Sert Eleştiriler

Uluslararası Af Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı silahlı grubun kontrolündeki bölgelerde sivil tutuklulara işkence ettiğini ve onları öldürdüğünü bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü, M23 silahlı grubunun şubat ve nisan aylarında Goma ve Bukavu'da tutuklulara yönelik ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair açıklama yayımladı.

Açıklamada, bu şehirlerdeki gözaltı merkezlerinde yasa dışı şekilde alıkonulan 18 sivil erkek tutukluyla görüşme gerçekleştirildiği, bunlardan 9'unun işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

M23'ün gözaltı merkezlerinde, tutukluların öldürüldüğü ve işkence edildiği, bazı rehinelerin ise insanlık dışı koşullara maruz bırakıldığı kaydedilen açıklamada, Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Tigere Chagutah'ın, M23'ün KDC'nin doğusunda düzen sağladığına dair söylemlerin gerçeği yansıtmadığına yönelik görüşlerine de yer verildi.

M23'ün Goma ve Bukavu'ya düzen getirdiğine dair açıklamalarının işkence ve öldürmeleri perdeleme amacı taşıdığını ifade eden Chagutah, "Karşılarında olduklarını düşündükleri kişilere yönelik vahşi cezalandırma yöntemleriyle korku salıyorlar." ifadesini kullandı.

Chagutah, ayrıca M23'e destek verdiği öne sürülen Ruanda'ya karşı uluslararası ve bölgesel aktörlerin baskı yapması çağrısında bulundu.

Açıklamada, M23'ün keyfi olarak alıkoyduğu sivilleri derhal serbest bırakması gerektiği belirtilerek, tutuklulara insan onuruna uygun şekilde muamele edilmesi ve aileleri ile avukatlarına erişim hakkı sağlanması istendi.

Açıklamada, M23'e ait tüm gözaltı merkezlerine bağımsız denetim organlarının acilen erişim sağlaması gerektiği de kaydedildi.

KDC ile M23 arasındaki barış görüşmeleri, nisan ayında Katar'ın başkenti Doha'da başlamış, görüşmeler çerçevesinde tarafların anlaşmaya tamamen bağlı kalacağına dair ortak bir bildiri yayımlanmıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.