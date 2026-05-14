Af Örgütü Araştırmacısı Hassan: "İsrail, bağımsız gözlemcilere gözaltı merkezlerine erişim izni vermeli"

Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty) İsrail ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları Araştırmacısı Bodour Hassan, İsrail'in gözaltı merkezlerindeki işkence ve tecavüz iddialarının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulması gerektiğini belirterek, "İsrailli yetkililer 7 Ekim'den (2023) beri izin verilmeyen bağımsız gözlemcilere engelsiz ve kısıtsız şekilde gözaltı merkezlerine erişim izni vermelidir." ifadelerini kullandı.

Hassan, New York Times (NYT) gazetesi muhabiri Nicholas Kristof'un İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbedenlerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüz ve çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne seren araştırmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Araştırmanın İsrail gözaltı merkezlerindeki Gazzeli Filistinlilere yönelik muameleye ilişkin son derece endişe verici bir durumu ortaya koyduğunu dile getiren Hassan, bireylerin kimseyle görüştürülmeden gözaltında tutulmasının uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu söyledi.

Hassan, İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütünün araştırmalarına da değinerek, şunları aktardı:

"Bizim araştırmamız, İsrail'in 'Yasadışı Savaşçı Yasasına' dayanarak kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere sivilleri keyfi olarak uzun süreler boyunca, herhangi bir suçlama olmaksızın, avukat erişimine ve aileyle iletişime izin vermeden gözaltında tuttuğunu, esirleri adeta bir kara deliğe hapsettiğini, adil yargılama güvencesinin bulunmadığını ve zorla kaybetme riski bulunduğunu gösteriyor."

"Bu iddialar, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı tarafından bağımsız olarak soruşturulmalı"

Tanık ifadeleri ve diğer kanıtlara değinen Hassan, bunların gözaltı sırasında yaygın işkence ve diğer acımasız, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelelere ve cinsel şiddete işaret ettiğinin altını çizdi.

Hassan, bu uygulamaların uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğuna ve haklı gösterilemeyeceğine vurgu yaparak, "İşkence ve cinsel şiddet de dahil olmak üzere diğer kötü muameleler savaş suçları kapsamına da girebilir. Bu iddialar, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı tarafından bağımsız olarak soruşturulmalıdır." dedi.

İsrail'e de çağrıda bulunan Hassan, "İsrail yargısının, geçmişte Filistinliler tarafından ortaya atılan işkence iddialarını güvenilir bir şekilde soruşturmada başarısız olduğunun belgelenmesi çok önemlidir. İsrailli yetkililer 7 Ekim'den beri izin verilmeyen bağımsız gözlemcilere engelsiz ve kısıtsız şekilde gözaltı merkezlerine erişim izni vermelidir." ifadelerini kullandı.

The New York Times muhabiri Kristof tarafından yürütülen araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüzünü ve çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.