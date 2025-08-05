Uluslararası Af Örgütü'nden İngiltere-Fransa Göçmen Anlaşmasına Tepki

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), İngiltere ile Fransa arasında yürürlüğe giren düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın, insan hakları açısından etik dışı olduğu ve insan hayatını pazarlık konusu yaptığı eleştirisinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütü İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, anlaşmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İltica politikası söz konusu olduğunda, bu hükümet selefi kadar ilkesiz ve pratikten uzak olduğunu kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Valdez-Symonds, söz konusu iade anlaşmasının, savaştan ve zulümden kaçan insanların İngiltere'de sığınma ararken insan kaçakçılarına olan bağımlılığını pekiştireceği değerlendirmesinde bulundu.

Af Örgütü yetkilisi, "Mültecilere bir kez daha insan değil paket muamelesi yapılırken politika kılıfına büründürülmüş bir başka acımasız ve maliyetli başarısızlığın bedelini ödemek de halka kalıyor." ifadesini kullandı. Valdez-Symonds, İngiltere'nin de diğer ülkeler gibi sığınma hakkı tanıma yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

İngiltere hükümetinin bu sorumluluğu üstlenmek yerine bir işe yaramayan uygulamaları birbirinin yerine koymaya devam ettiğini belirten Valdez-Symonds, şu ifadelere yer verdi:

"Bu tutum, insan kaçakçıları ve onların istismar ettiği kaosla aynı çizgide yer almak anlamına geliyor. Amaç, gerçekten tehlikeli yolculukları ve organize suç çetelerinin kazançlarını azaltmaksa yanıt çok açık: Ülkeler arasında güvenli ve erişilebilir yollar gerekli, insan hayatı üzerinden ticaret yapılan sefil anlaşmalar değil."

İngiltere ile Fransa arasındaki göçmen iade anlaşması yürürlüğe girdi

Her yıl binlerce düzensiz göçmen Fransa'nın sahil kesimlerinden hareket edip şişme bot ve teknelerle Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşıyor.

Manş Denizi'ne kıyısı olan İngiltere ve Fransa, yıllardır devam eden düzensiz göçmen sorununu çözmek için son yıllarda tedbirleri artırmaya başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen ay Londra'ya yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kaldıklarını duyurduğu düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma bugün itibarıyla yürürlüğü girdi.

Anlaşma, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin Fransa'ya geri gönderilmesini, buna karşılık İngiltere'nin de gönderdiği kadar düzensiz göçmeni gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini öngörüyor.

Anlaşma, Fransa aleyhine olduğu gerekçesiyle bazı Fransız siyasetçilerin tepkisini çekmişti.