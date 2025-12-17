Haberler

Af Örgütü: Gazze'deki sel felaketinin etkileri, İsrail'in kasıtlı kısıtlamalarının sonucunda oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Af Örgütü, Gazze Şeridi'nde meydana gelen sel felaketinin işgal altındaki bölgedeki altyapı eksiklikleri nedeniyle tamamen önlenebilir olduğunu belirtti. Örgüt, İsrail'in insani yardımlara izin vermemesiyle bu durumun daha da kötüleştiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin "tamamen önlenebilir" olduğunu belirterek, İsrail'in altyapı onarımı için hayati öneme sahip malzemelerin girişini engellemeyi sürdürmesinin "bu yıkımı derinleştirdiğini" bildirdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de binlerce çadır ve geçici barınağın sular altında kalmasına, bazı binaların çökmesine yol açan son yağışların yalnızca kötü hava koşullarıyla açıklanamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, ateşkese rağmen ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararları ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun İsrail'e insani yardımlara izin verme çağrılarına karşın, Gazze'ye son derece sınırlı yardım girişine izin verildiği belirtildi.

Gazze'de yapıların en az yüzde 81'inin hasar gördüğü veya yıkıldığı, bölgenin yaklaşık yüzde 58'inin girilmesi yasak alan ilan edildiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle Filistinlilerin büyük bölümünün kanalizasyon suları ve sel riski altındaki derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'de yaşananların "öngörülebilir ve tamamen önlenebilir felaket" olduğu vurgulanarak, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

"Gazze'de sellerin altında kalan çadırlar İsrail'in bilinçli politikasının sonucu"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, önceden belliydi, bu bir kaza değildi. Tamamen önlenebilir bir trajediydi. Son günlerde Gazze'de ortaya çıkan çadırların su basması ve binaların çökmesi gibi yıkıcı manzaralar sadece kötü hava koşullarına bağlanamaz. Bunlar, İsrail'in devam eden soykırımı ve yerinden edilmiş kişilere barınak ve onarım malzemelerinin girişini kasten engelleme politikasının öngörülebilir sonuçlarıdır."

Rosas, İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukayı derhal kaldırması ve insani yardım ile temel ihtiyaç maddeleri, onarım malzemeleri ve insani yardıma engelsiz erişim sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Dünyaca ünlü 2 yıldızı Galatasaray'a istemedi: Sane ve Yunus daha iyi
Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title