Af Örgütü: Gazze'deki sel felaketinin etkileri, İsrail'in kasıtlı kısıtlamalarının sonucunda oldu

Uluslararası Af Örgütü, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin "tamamen önlenebilir" olduğunu belirterek, İsrail'in altyapı onarımı için hayati öneme sahip malzemelerin girişini engellemeyi sürdürmesinin "bu yıkımı derinleştirdiğini" bildirdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de binlerce çadır ve geçici barınağın sular altında kalmasına, bazı binaların çökmesine yol açan son yağışların yalnızca kötü hava koşullarıyla açıklanamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, ateşkese rağmen ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararları ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun İsrail'e insani yardımlara izin verme çağrılarına karşın, Gazze'ye son derece sınırlı yardım girişine izin verildiği belirtildi.

Gazze'de yapıların en az yüzde 81'inin hasar gördüğü veya yıkıldığı, bölgenin yaklaşık yüzde 58'inin girilmesi yasak alan ilan edildiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle Filistinlilerin büyük bölümünün kanalizasyon suları ve sel riski altındaki derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'de yaşananların "öngörülebilir ve tamamen önlenebilir felaket" olduğu vurgulanarak, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

"Gazze'de sellerin altında kalan çadırlar İsrail'in bilinçli politikasının sonucu"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, önceden belliydi, bu bir kaza değildi. Tamamen önlenebilir bir trajediydi. Son günlerde Gazze'de ortaya çıkan çadırların su basması ve binaların çökmesi gibi yıkıcı manzaralar sadece kötü hava koşullarına bağlanamaz. Bunlar, İsrail'in devam eden soykırımı ve yerinden edilmiş kişilere barınak ve onarım malzemelerinin girişini kasten engelleme politikasının öngörülebilir sonuçlarıdır."

Rosas, İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukayı derhal kaldırması ve insani yardım ile temel ihtiyaç maddeleri, onarım malzemeleri ve insani yardıma engelsiz erişim sağlaması gerektiğini vurguladı.