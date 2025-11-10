Haberler

ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Atatürk'ün 87. Yılı Anma Mesajı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Atasoy, Atatürk'ün evrensel değerlerini ve Cumhuriyetin önemini vurgulayarak saygı ve rahmetle anıldığını belirtti.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy mesajında, Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda tüm dünya milletlerine örnek teşkil ettiğini belirterek "Atatürk, yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın ortak değeri ve ilham kaynağıdır. Onun akıl, bilim ve özgürlük temelleri üzerine inşa ettiği Cumhuriyet, bizlere en büyük emanettir. Bugün bizlere düşen görev; Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda kararlılıkla yürümek, ilkelerini gelecek nesillere aktarmaktır. Atatürk'ün ilke ve devrimleri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü, bizlere yol göstermeye devam ediyor. Atatürk'ün ışığı, bu milletin kalbinde daima parlayacak; fikirleri ve eserleriyle sonsuza dek yaşayacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
