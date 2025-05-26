Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi Katılımcıları Muradiye Şelalesi ve Erciş Balık Bendi'ni Ziyaret Etti

Muradiye şelalesi ile balık bendi ziyaretçilerini ağırlıyor

VAN - Van'da üçüncü düzenlenen 3'üncüsü düzenlenen "Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi" sonrası katılımcılar Erciş balık bendi ile Muradiye Şelalesi'ni gezdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde yapıldı. 100'e yakın bilim adamı ve 300'e yakın kişinin katıldığı kongrede 14 oturum gerçekleşti. Kongre sonrası katılımcılar Erciş balık bendi işe Muradiye Şelalesi'ni gezdi. Katılımcılar, ilk önce Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'nın nezaretinde Erciş balık bendini ziyaret ettiler. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla sürüler halinde gölü besleyen akarsulara akın eden binlerce inci kefalinin neslini korumak amacıyla av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine doğru giden inci kefalinin görsel şölenin en güzel izlendiği yerlerlerden biri olan Erciş balık bendine gelen katılımcılara burada balığın göçü hakkında Van YYÜ Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş tarafından bilgi verildi. Burada balıkların göçü ve çekilen fotoğraflarının ardından Muradiye Şelalesi'ni geçildi. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan şelaleye hayran kalan katılımcılar bol bol fotoğraf çekti.

"Dolu dolu zevkli bilimsel çalışma oldu"

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak çalıştayın ilkini 2015 yılında yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, ikincisini 2020'de ve üçüncüsü ise 22 Mayıs 2025'te yaptık. Tarım e Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteklediğini Van YYÜ'ün ev sahipliğinde biri Nahçivan olmak üzere 18 üniversite ilen 300 katılımcı 100 bilim adamının katıldı. Kongreye 80 sunum yapıldı. Burada yaban hayat tartışıldı. Dolu dolu zevkli bilimsel çalışma oldu. Kongre sonrası katılımcılar ile birlikte kültür ve tarih yönünden zengin bir coğrafyaya sahip olan Van Gölü havzasını geziyoruz. Van Gölü havzası ülkemizin üçte bir sulak alanlarına sahip. Bu mevsimde inci kefslilinin göçü ile Muradiye şelalesini gezdik. Katılımcılar balıkların göçü ile şelaleyi çok beğendi " dedi.