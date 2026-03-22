Bakan Yumaklı: Su Verimliliği Seferberliği'ni yaygınlaştırıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2026-2035 yıllarını kapsayan 'Ulusal Su Planı' ile kaynaklarımızı güvence altına alıyor, Su Verimliliği Seferberliği'ni ülkemizin dört bir yanına yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "'Su Vatandır' anlayışıyla; kaynaklarımızı korumak, verimli kullanımı yaygınlaştırmak ve yarınlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Ulusal Su Kurulumuzun rehberliğinde hazırlanan ve 2026-2035 yıllarını kapsayan 'Ulusal Su Planı' ile kaynaklarımızı güvence altına alıyor, Su Verimliliği Seferberliği'ni ülkemizin dört bir yanına yaygınlaştırıyoruz. Bu stratejik adımlarla; tarım, sanayi ve bireysel kullanıma kadar her damlanın değerini biliyor, suyumuzu tasarrufla koruyoruz. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

