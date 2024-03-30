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Uludere ilçesinde Tanin Geçidi'nde kar temizleme çalışması

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürütülüyor.

Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 95. Şube Şefliği ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı.

Ekipler, vardiyalı olarak kış aylarında yoğun kar yağışının olduğu geçitte kar temizleme çalışmasını gece gündüz sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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