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Uludere Hilal beldesinde içme suyu şebekesi onarıldı

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Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde yaşanan toprak kayması sonucu zarar gören içme suyu şebekesi onarıldı. Hilal Beldesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Güneşli ve Şeyhan mahallelerine tekrar içme suyu sağlanmıştır. Belediye Başkanı Cehver Benek, toprak kayması yaşanan bölgede gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde zarar gören içme suyu şebekesi onarıldı.

Beldede Güneşli ve Şeyhan mahallelerine içme suyu sağlayan şebeke yağışın neden olduğu toprak kayması sonucu zarar gördü.

Hilal Beldesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu hattı onarıldı.

Belediye Başkanı Cehver Benek, toprak kayması yaşanan mevkide gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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