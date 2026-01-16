Haberler

Şırnak'ta çöken ve 4 küçükbaşın öldüğü ahırı, köylüler imece usulüyle onardı

Güncelleme:
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırda 4 küçükbaş hayvan öldü. Köylüler, ahırı imece usulüyle onardı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırdaki 4 küçükbaş öldü. Ahır, köylüler tarafından imece usulü onarıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde Adil Bakır'a ait ahır, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 4 küçükbaş hayvan öldü. Olayın ardından köylüler, bir araya gelerek imece usulüyle başlattığı çalışmayla ahırı onardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

