Şırnak'ta çöken ve 4 küçükbaşın öldüğü ahırı, köylüler imece usulüyle onardı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde Adil Bakır'a ait ahır, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 4 küçükbaş hayvan öldü. Olayın ardından köylüler, bir araya gelerek imece usulüyle başlattığı çalışmayla ahırı onardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel