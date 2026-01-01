Şırnak'ta kardan çadırları çöken göçer aileler misafirhaneye yerleştirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kar nedeniyle çadırları çöken iki göçer aile, misafirhaneye yerleştirildi.

Şenoba beldesi Besta mevkisinde 30 kişinin barındığı göçer ailelere ait iki çadır yoğun yağış sonrası karın ağırlığına dayanamayarak kısmen çöktü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan göçerler, yardım talebinde bulundu.

Belediye ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu yolu açarak jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını sağladı.

Sağlık kontrülü için ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen göçer aileler, daha sonra beldedeki bir misafirhaneye yerleştirildi.

Göçer aileler, yardımlarından ötürü Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat ve tüm ekibe teşekkür etti.

Öte yandan Belat mevkisinden Şenoba beldesine kışlık odun getiren 7 kişi araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri iş makineleriyle yolu açarak araçların güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağladı.