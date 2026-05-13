Uludere'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, resim sergisi ve palyaço gösterisi gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Okul müdürü, engelli bireylerin topluma katılımının önemine dikkat çekti.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İlçeye bağlı İnceler köyündeki İnceler Özel Eğitim Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Palyaço gösterisinin yapıldığı programda, resim sergisi açıldı, ebru sanatı çalışması yapıldı.
Programda konuşan okul müdürü Selçuk Çelikçi, engelli bireylerin toplumdaki yeri, sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.
Etkinlikte davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.