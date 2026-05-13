Haberler

Uludere'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Uludere'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, resim sergisi ve palyaço gösterisi gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Okul müdürü, engelli bireylerin topluma katılımının önemine dikkat çekti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı İnceler köyündeki İnceler Özel Eğitim Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Palyaço gösterisinin yapıldığı programda, resim sergisi açıldı, ebru sanatı çalışması yapıldı.

Programda konuşan okul müdürü Selçuk Çelikçi, engelli bireylerin toplumdaki yeri, sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Etkinlikte davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Babat
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Jhon Duran'ı reddetmesinin iki nedeni belli oldu

Başına buyruk halleri kendisini yaktı
Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
CHP'li Özcan, Özkan Yalım'ın ek ifadesi hakkında suç duyurusunda bulundu

Özkan Yalım'ın iddiası CHP'li vekil Gizem Özcan'ı harekete geçirdi
Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı

Bu tarihi gole kayıtsız kalmadılar!
Babacan'dan 'transfer' tepkisi! İktidar ve ana muhalefeti sert eleştirdi

Babacan'dan "transfer" tepkisi! İktidarı da muhalefeti de fena vurdu
İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: Annem ve kardeşimle tehdit edildim

Tatlıses ailesinde kriz büyüyor! Torundan şoke eden suçlama geldi
Aral Şimşir, Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi

Yılın oyuncusu seçildi! Dünya Kupası'na çağrılması artık kesin gibi