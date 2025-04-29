Uludere'de çobanın cansız bedeni bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanın arazide cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan Hacı Kara (60), dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.

Kara'nın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya haber verdi.

Bölgede jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD tarafından yapılan aramada, Kara'nın cansız bedeni arazide bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Kara'nın cesedi, Uludere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada yapılan otopside çobanın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

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Ailesi tarafından hastane morgundan alınan çobanın cenazesi, belde mezarlığında defnedildi.