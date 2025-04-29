Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Uludere'de çobanın cansız bedeni bulundu

Uludere'de çobanın cansız bedeni bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan 60 yaşındaki çobanın cansız bedeni, arazide yapilan arama çalışmaları sonucu bulundu. Otopiste çobanın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanın arazide cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan Hacı Kara (60), dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.

Kara'nın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya haber verdi.

Bölgede jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD tarafından yapılan aramada, Kara'nın cansız bedeni arazide bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Kara'nın cesedi, Uludere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada yapılan otopside çobanın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

???????

Ailesi tarafından hastane morgundan alınan çobanın cenazesi, belde mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.