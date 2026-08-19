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Uludağ Yolunda Tilkiye Ellerinden Ekmek Verdi: O Anlar Kamerada

Uludağ Yolunda Tilkiye Ellerinden Ekmek Verdi: O Anlar Kamerada
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BURSA'da Uludağ yoluna inen tilki, yoldan geçen bir arkadaş grubunun verdiği etle beslendi.

BURSA'da Uludağ yoluna inen tilki, yoldan geçen bir arkadaş grubunun verdiği etle beslendi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Uludağ yolu üzerinde meydana geldi. Yola inen bir tilkiyi fark eden arkadaş grubu, yanına yaklaşıp et vermek istedi. Fakat tilki yanaşmayınca grup, uzaktan tilkiye et parçaları attı. Tilki atılan eti yerken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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