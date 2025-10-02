Uludağ Milli Parkı'nda Kurt Sürüsü Görüntülendi
Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayatı gözlemi çalışmaları kapsamında yerleştirilen fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatını görüntülemek amacıyla fotokapanlar kurdu.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, yaban hayatını görüntülemek amacıyla Uludağ'da belirli bölgelere fotokapan yerleştirildi.
Uludağ Milli Parkı'ndaki fotokapan yardımıyla kaydedilen görüntülerde, kurt sürüsünün ormanda yürüdüğü anlar yer aldı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel