Haberler

JAK timleri, sömestirin ilk haftasında Uludağ'da 208 olaya müdahale etti

JAK timleri, sömestirin ilk haftasında Uludağ'da 208 olaya müdahale etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uludağ'da Jandarma Arama Kurtarma timleri, sömestirin ilk haftasında yaralanma ve mahsur kalma olaylarına müdahale ederek kayakseverlerin güvenliğini sağladı. Toplamda 208 olaya müdahale eden ekip, termal dron ve köpekler kullanarak arama kurtarma faaliyetlerini yürüttü.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sömestirin ilk haftasında 71'i yaralanma ve 137'si mahsur kalma olmak üzere toplamda 208 olaya müdahale etti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, 20 otel ve 7 misafirhanenin bulunduğu 8 bin 500 yatak kapasiteli, 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da 7 gün 24 saat 3 tim ile teyakkuz halinde. JAK timleri, mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron ve eğitimli köpekleri kullanıyor. İhbar ulaştığı andan itibaren 2 dakika içerisinde müdahale noktasından kar motorlarıyla çıkış yapıp, koordinatlarını belirledikleri tatilciye ulaşan JAK timleri, sömestirin ilk haftasında 71'i yaralanma ve 137'si mahsur kalma olmak üzere toplamda 208 olaya müdahale etti.

İLK MÜDAHALE JAK'TAN

İlk müdahaleleri JAK timleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi. Mahsur kalan kişiler ise ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket

Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı