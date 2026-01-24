Haberler

Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ kayak merkezinde sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Otellerin doluluk oranı %80'e ulaşırken, kayak severler pistlerde keyifli anlar geçiriyor. Kar kalınlığı 86 cm'ye ulaştı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden, doğal güzelliğiyle 'Beyaz Cennet' olarak tanımlanan Uludağ'da sömestir de tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Zirveye konaklamak ve günübirlik için gelen tatilciler pistleri doldurup kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da, sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı zirveye gelen tatilciler pistlere koşarak gün boyu kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da dün gece boyunca devam eden yağışlarla kar kalınlığı 86 santime ulaştı. Hava sıcaklığının gün içinde 3 derece olarak ölçüldüğü zirvede pistler, oteller ve misafirhanelerde konaklayan tatilciler ile günübirlik gelen kayakseverlerle doldu.

'Beyaz Cennet'te kayak yapmanın büyük keyif olduğunu söyleyen İrem Akay, "Uludağ çok kalabalık. Kayak yapmayı çok sevdiğim için buraya geldim. Zirve gerçekten çok güzel ve kalabalık. Herkesin buraları görmesini isterim" dedi.

Toplam 20 otel ve 7 misafirhanenin bulunduğu 8 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'a, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine jandarma tarafından Milli Parklar girişinde izin verilmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
