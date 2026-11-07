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Uludağ'da Sarıalan bölgesinde ayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi

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Uludağ'da Sarıalan bölgesinde ayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi Haber Videosunu İzle
Uludağ'da Sarıalan bölgesinde ayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi
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Uludağ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ayı ve yavruları yiyecek aradıktan sonra ormana girip gözden kayboldu.

ULUDAĞ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

Uludağ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Bölgede gezinen ayı ve yavruları daha sonra ormana girip gözden kayboldu. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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