Uludağ'da Sarıalan bölgesinde ayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi

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ULUDAĞ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

Uludağ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Bölgede gezinen ayı ve yavruları daha sonra ormana girip gözden kayboldu. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı