Uludağ'da Sarıalan bölgesinde ayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi

Uludağ'da Sarıalan bölgesinde ayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Uludağ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ayı ve yavruları yiyecek aradıktan sonra ormana girip gözden kayboldu.
ULUDAĞ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.
Uludağ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Bölgede gezinen ayı ve yavruları daha sonra ormana girip gözden kayboldu. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı