Uludağ'da JAK ekipleri ara tatil ve bayramda 141 olaya müdahale etti

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, ara tatil ve bayram tatilinde 141 farklı olaya müdahalede bulundu.

Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, misafirlerin güvenliği jandarma ekiplerince sağlanıyor.

Uludağ'da 7 gün 24 saat esasına göre görev alan JAK timleri, olası kaza anında yapılan ihbarın ardından yaralının koordinatını belirleyerek harekete geçiyor.

Konumun belirlenmesinin ardından kar motorlarıyla olay yerine ulaşan JAK timi, ilk müdahalenin ardından yaralıyı güvenli bölgeye taşıyıp sağlık ekiplerine teslim ediyor.

JAK timi, ara tatil ile bayram tatilinin olduğu 14-22 Mart tarihlerinde çok sayıda misafirin ağırlandığı Uludağ'da, 58'i yaralanma, 83'ü mahsur kalmak üzere toplam 141 olaya müdahale etti. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma timlerinin Uludağ'daki görevlerine devam edeceği bildirildi.