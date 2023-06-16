Uluçınar İlk ve Ortaokulu'nun yeni binası açıldı

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Uluçınar İlk ve Ortaokulu'nun yeni binasının açılışına katıldı. AHBAP Derneği tarafından yaptırılan binanın açılışına, sanatçı Haluk Levent de katılım gösterdi.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Uluçınar İlk ve Ortaokulu'nun yeni binasının açılışına katıldı. AHBAP Derneği tarafından yaptırılan binanın açılışına, sanatçı Haluk Levent de katılım gösterdi.

6 Şubat depremlerinin en ağır vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan Uluçınar İlk ve Ortaokulu'nun yeni binasının açılışına; Vali Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Emin Bilmez, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz, AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okulun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Güven, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız büyük depremler; evimizi, iş yerlerimizi, hayatlarımızı, sevdiklerimizi bizden aldı. Bunlardan biri de çocuklarımızın eğitim yuvası olan okullarımız. Uluçınar Mahalle'mizde bulunan ve depremde yıkılan ilk ve ortaokulumuz, Sevgili Haluk Levent'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu AHBAP Derneği tarafından yeniden inşa edildi. Daha önce de iletişime geçtik ve ilçemize çadır, gıda ve çeşitli yardımlarda bulundu. AHBAP Yönetim Kurulu'na, sevgili Haluk Levent'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."