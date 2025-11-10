Ulu Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Nijerya'da anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Abuja Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı Deniz Binbaşı Volkan Uğur Gelmez, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yılında saygı, şükran ve özlemle andıklarını belirtti.

Gelmez, Atatürk'ün, Türk milletinin en karanlık döneminde "Geldikleri gibi giderler" diyerek istiklal ve hürriyet mücadelesini başlattığını hatırlatarak, "Atatürk, 'Ya istiklal ya ölüm' ilkesiyle milletimizi kurtuluşa götürmüş, tüm imkansızlıklara rağmen elde edilen zaferi Cumhuriyetle taçlandırmıştır." dedi.

Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle halkın iradesini devlet yönetiminin temeline yerleştirdiğini vurgulayan Gelmez, "Büyük Önder, askeri zaferlerle dolu bir ömrü, milletine çağdaş bir gelecek armağan etmek için harcamış, gerçekleştirdiği reformlarla Türkiye Cumhuriyeti'ni sağlam temeller üzerine kurmuştur." ifadesini kullandı.

Gelmez, Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir." sözlerine atıfta bulunarak, onun bilime ve akla verdiği önemin bugün de yol gösterici olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Atatürk'ün "İki Mustafa Kemal vardır." sözlerini de hatırlatan Gelmez, "Atatürk'ü anmak sadece geçmişi hatırlamak değil, onun açtığı aydınlık yolu geleceğe taşımaktır. 10 Kasımlar, Atatürk'e duyulan özlemin yanı sıra, Cumhuriyet değerlerine bağlılık günüdür." diye konuştu.

Gelmez, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.