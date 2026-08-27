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İzmir'de Büyük Sünnet Şöleni Coşkusu

İzmir'de Büyük Sünnet Şöleni Coşkusu
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Ülkü Ocakları Tire İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen şölende 12 çocuk sünnet ettirildi. Konuşmacılar, milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaparken, etkinlik şarkıcı Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.

İzmir'de Ülkü Ocakları Tire İlçe Başkanlığı tarafından Büyük Sünnet Şöleni düzenlendi.

Tire Gölet Şenlik Alanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde sünnet olan 12 çocuk ve aileleri şehir turu attı.

Etkinlikte konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik ederek, "Şüphesiz evlatlarımızın öznesini, geleneklerimizin ise en önemlilerinden birisinin icrasını oluşturan sünnet toyları, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu kadar yaşatılması gereken müstesna değerlerden bir tanesidir." dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de anne ve babaların çocuklarına milli kimliği, tarih şuurunu, milli ve manevi değerlerini öğretmek zorunda olduğunu söyledi.

Anne ve babalara seslenen Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı sokağın vicdanına, sosyal medyanın insafına bırakmayın. Geleneklerinizi, göreneklerinizi, edebi, adabı, vicdanı, haramı, helali mutlaka öğretin. Çünkü bugün evlatlarımız yalnızca fiziki tehditlerle değil çok güçlü dijital kuşatmalarla da karşı karşıya. Sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden gençlerimizin zihinleri şekillendirilmeye, aile yapımız ve kültürel değerlerimiz aşındırılmaya çalışılıyor. Milli ve manevi değerlerinden koparılan nesillerin bir hale geldiğini maalesef üzülerek şahit oluyoruz. Bu sebeple çocuklarımıza yalnızca diploma kazandırmak, yalnızca meslek öğretmek yetmez. Kimlik vermek zorundayız."

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç da 1071'de Sultan Alparslan'ın ordusunda taşıdığı iman neyse, Tire dağlarında Gökçen Efe'nin taşıdığı imanın o olduğunu kaydetti.

"Malazgirt Ovası'ndaki vatan şuuru neyse, ?Dumlupınar'daki, Afyon'daki, İzmir'deki vatan şuuru da odur." diyen Kılıç, "Sultan Alparslan, 'Geldik.' demiştir. Mustafa Kemal, 'Gitmiyoruz.' demiştir. Liderimiz Devlet Bahçeli verdiği mücadeleyle 'Bu vatanı canımız pahasına koruyoruz.' demektedir." diye konuştu.

Sünnet şöleni, şarkıcı Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.

Törene, AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru da katıldı.

Kaynak: AA
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