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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Gençlere Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Gençlere Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı
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Ahmet Yiğit Yıldırım, Afyonkarahisar İl Başkanlığı ziyaretinde gençlerin hedefe ve geleceğe ulaşmaları için ülkü ocaklarının önemini vurguladı. Gençleri uyuşturucu ve diğer olumsuz etkilere karşı koruma mücadelesinin altını çizdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım, ülkü ocaklarının gençlerin bir hedefi ve geleceği olması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Gençlere sahip çıkmanın önemine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hiçbir gencimizi ötekileştirmeden, uzaklaştırmadan, görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun her gencimizi, ülkü ocakları çatısı altında sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Çünkü bizim kazanamadığımız gençlerimiz, maalesef uyuşturucunun, alkolün, ahlaksızlıkların, terör örgütlerinin, yabancı ideolojilerin bünyesinde kaybolup gitmeye mahkum oluyorlar. O yüzden ülkü ocakları bütün Türk gençliğinin ortak çatısıdır. Buraya gelen gençlerimiz devletine, milletine ve ailesine faydalı şekilde yetişirler.. Bugün bozkurt milli bir sembol haline geldi. Türkiye'de 7'den 70'e her gencimiz Türklüğünü bozkurt işareti yaparak gösteriyor."

Konuşmanın ardından Yıldırım, Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Başkanı Mesut Çetinkaya'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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