Ülkü Ocakları Alaçam Temsilciliği Hizmet Binası Açıldı

Ülkü Ocakları Alaçam Temsilciliği Hizmet Binası Açıldı
Samsun'un Alaçam ilçesinde Ülkü Ocakları'nın yeni hizmet binası açıldı. Törende konuşan Ülkü Ocakları Başkanı Galip Çilesiz, gençlerin doğru bir duruşla yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ülkü Ocakları Alaçam Temsilciliği'nin hizmet binası açıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Ülkü Ocakları Başkanı Galip Çilesiz, törende yaptığı konuşmada, Ülkü Ocakları'nın gençleri vatana ve millete bağlı şekilde, doğru bir duruşla yetiştiren önemli bir ocak olduğu dile getirdi.

Açılışa İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
