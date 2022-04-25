Ülkemizi Kırıkkale Belediyesi Sporcusu Temsil Etti

KIRIKKALE (Bültenler) - 16 YAŞINDA BÜYÜK BAŞARI

Kırıkkale Belediyemiz Boks Spor Klubü sporcusu Talat YAĞLI, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında ülkemizi başarı ile temsil etti. Henüz 16 yaşında olan ve gelecek vadeden Belediyemiz sporcusu Talat Yağlı 48 kiloda müsabakalara çıktı. Rakiplerine karşı başarılı sonuçlar alan Yağlı ilk Avrupa Şampiyonası deneyiminde turnuva sonunda altın madalya kazanan Azerbeycan'lı boksöre 5-4 kayıp ederek çeyrek finalde elendi.

BAŞKANIMIZ SAYGILI'YA DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR

İlk Avrupa deneyimini yaşayan genç boksör Talat Yağlı, başarısında en büyük desteğin Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı olduğunu söyleyerek "Gelişmeme katkı sağlayan hocalarıma, Kırıkkale Belediyesi Boks Spor takımına, özellikle de Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'ya teşekkür ediyorum. Başkanımızın verdiği büyük desteği boşa çıkarmayacağım, inşallah ilerleyen zamanlarda milli takımda görev almak için şimdiden çalışmalarına hız kazandırdım. Bulgaristan'da düzenlenen turnuva benim için büyük bir deneyim oldu" ifadesini kullandı.

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