Ülke Genelinde Sıcaklık Düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren ülke genelinde serin ve yağışlı havaların etkili olacağını duyurdu. Vatandaşları uyaran Bakanlık, “Vatandaşlarımızın sıcaklıklardaki düşüşle meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları önem taşımaktadır” açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiseleri görülebilir. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor."

1 Mayıs – 6 Mayıs 2026 tarihleri arası beklenen en düşük sıcaklıklar: Ankara 3, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4, Sivas 5 derece"

Kaynak: ANKA
