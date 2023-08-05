Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zonguldak'a ziyarette bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kara yolunda yapılan incelemelerin ardından Zonguldak Valiliği'ne gelen Bakan Uraloğlu, Vali Mustafa Tutulmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında Zonguldak Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Uraloğlu, hediye olarak baston aldı. Ayrıca Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.