Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zonguldak'a ziyarette bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kara yolunda yapılan incelemelerin ardından Zonguldak Valiliği'ne gelen Bakan Uraloğlu, Vali Mustafa Tutulmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında Zonguldak Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Uraloğlu, hediye olarak baston aldı. Ayrıca Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolunda incelemelerde bulunmasının ardından Zonguldak Valiliği'ne geldi.
Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Mustafa Tutulmaz tarafından fener hediye edilen Bakan Uraloğlu; makam ziyaretinin ardından Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti.
Bakan Uraloğlu'na Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tarafından asaletin simgesi kabul edilen baston hediye edildi.
Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. - ZONGULDAK