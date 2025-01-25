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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Elazığ'da

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Uraloğlu, Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü. Ziyarete, çeşitli devlet yetkilileri de katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu.

Bakan Uraloğlu, Elazığ Valiliğini ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü.

Ziyarete, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı da eşlik etti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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